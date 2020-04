Fila e aglomeração em frente às lotéricas de Óbidos continuam

O Decreto Municipal nº186, assinado no dia 23/04, que orienta o funcionamento das casas lotéricas e postos de “caixa aqui” em Óbidos, como normas de prevenção de combate ao novo coronavírus (covid-19), já está em vigor há 4 dias, entretanto as filas e aglomerações em frente a essas instituições só aumenta.

Segundo o decreto, ficou determinado que tais estabelecimentos funcionarão nos horários de 08h às 16h, com atendimento diário de 180 pessoas por casa lotérica e 50 pessoas nos postos de “caixa aqui”, com a distribuição de senhas, como também obriga o uso de máscara de proteção pelos os usuários. Entretanto, ainda se vê muitas pessoas sem mascaras nas filas e nas aglomerações que se formam em frente as instituições, contrariando o que determina o decreto.

Nas imagens seguintes registradas na manhã desta terça-feira, dia 28, na lotérica em frente da Praça José Veríssimo, centro comercial de Óbidos, mostram os usuários em fila e formando aglomeração ao longo da subida do Mercado Municipal, em desacordo ao Decreto.

Seguranças tentam organizar os usuários, que receberam orientações quanto a se posicionarem na fila, mantendo uma distância segura e não formar aglomerações, como recomenda o Ministério da Saúde, entretanto muitas pessoas não obedecem.

Sabe-se da necessidade dessas pessoas em sacar o auxílio emergencial, entretanto deveriam cumprir as normas de afastamento e utilização de máscaras, pois assim estariam se protegendo e evitando a transmissão do Covid-19.

Auxílio

O Auxílio Emergencial é um benefício financeiro destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus - COVID 19.

O benefício no valor de R$ 600,00 será pago por três meses, para até duas pessoas da mesma família, sendo que para as famílias em que a mulher seja a única responsável pelas despesas da casa, o valor pago mensalmente será de R$1.200,00. Outro auxílio que também está sendo pago é o auxílio Bolsa Família.

