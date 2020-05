Em Óbidos, fila em frente à Lotérica diminui consideravelmente

Na semana passada as filas em frente às Lotéricas de Óbidos formaram grandes aglomerações, com objetivo de sacar os benefícios sociais proporcionados pelo Governo Federal, como a Bolsa Família e a ajuda financeira por conta do Covid-19.

Registramos na manhã desta quarta-feira, dia 06, imagens que mostram que fila em frente à Lotérica da Praça José Veríssimo, no centro comercial de Óbidos, diminuiu consideravelmente como podem ver nas fotografias.

Outro fato que observamos é que a maioria das pessoas na fila estão utilizando mascaras, que passou a ser obrigatório esta semana, conforme decreto divulgado pela Prefeitura de Óbidos.

