Em Óbidos, o Estádio Ary Ferreira será  reformado e ampliado

O Prefeito Municipal de Óbidos, Chico Alfaia, assinou na última segunda-feira (04) a ordem de serviço para o inicio das obras de ampliação do Estádio Municipal Ary Ferreira (aryzão). O anúncio foi feito pelo próprio chefe do executivo durante uma transmissão ao vivo via internet (LIVE).

Na oportunidade, Alfaia, comentou sobre as melhorias que o estádio vai receber. Ampliação na cabine de imprensa que ficará do lado oposto onde está instalada hoje, cobertura das arquibancadas, ampliação dos refletores e instalação de placar eletrônico. Além dos serviços já realizados pela Secretaria de Esporte e Lazer, administradora do complexo.

O investimento é na ordem de R$ 919.176,89, fruto de emenda parlamentar do Deputado Federal José Priante (MDB). Chico Alfaia aproveitou para agradecer ao Deputado que, segundo ele, tem sido um grande parceiro da atual gestão e principalmente do povo obidense.

O prefeito reiterou que a obra terá início imediato e deve seguir todos os padrões de segurança – “seja, segurança no trabalho ou segurança contra o coronavírus, pois, apesar do início de uma nova obra, a prefeitura segue focada em combater a Covide-19”, assim comentou o Prefeito Chico alfaia. A obra será executada pela empresa Construtora Constropy LTDA – EPP, vencedora do processo licitatório.

Para o chefe do executivo de Óbidos, é um momento de grande conquista para o povo obidense, principalmente a classe desportista, que tem o estádio Arizão como o grande palco do esporte local.

Fonte: Ascom/Óbidos

