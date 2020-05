Em Óbidos, caso suspeito de Covid-19 veio a óbito

Segundo Boletim Informativo do Covid-19 divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos, nesta quarta-feira, dia 06, às 20h, os casos suspeitos de Covid-19 já são 09, sendo um homem suspeita de Corona Vírus, veio a óbito nesta quarta (06) e está aguardando o resultado de exame.

A Secretaria de Saúde de Óbidos em conjunto com a Vigilância Sanitária divulgaram uma Nota de Esclarecimento sobre o caso suspeito de Covid-19 que faleceu, que trata-se de um Homem, de 37 anos, morador do Bairro de Fátima.

CLIQUE AQUI PARA VER O VÍDEO DA SECRETÁRIA

Veja a Nota:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Secretaria Municipal de Saúde/VIGILÂNCIA SANITÁRIA/ÓBIDOS

Sobre o óbito ocorrido hoje por volta das 13:30h na Unidade de Pronto Atendimento "Dr. José Benito Priante" de um caso suspeito da COVID-19. Trata-se de um Homem, de 37 anos, morador do Bairro de Fátima. Ao procurar o serviço nas primeiras horas da manhã de quarta, 06, acompanhado de um familiar, o mesmo relatava sintomas semelhantes aos de COVID19 de forma branda, desde a segunda-feira, dia 04. Após triagem, atendimento médico e medicação, foi notificado e liberado para casa a pedido do próprio paciente, alegando estar em condições fisicas para tal. Foi orientado também a fazer o tratamento medicamentoso em casa, como procedem todos os pacientes com sintomas leves suspeitos da doença e que relatam boas condições de saúde. Então por volta das13h passou mal novamente, dando entrada já desmaiado onde recebeu procedimentos de reanimação mas sem sucesso, vindo em seguida a óbito, diagnosticado como Doença Respiratória Aguda segundo o laudo médico, configurando caso suspeito de Covid19. Após o ocorrido Vigilância em Saúde realizou a coleta de material biológico (SWAB) para análise pelo Laboratório Central do Estado, de acordo com as orientações técnicas e protocolos da SESPA, sendo que o resultado deverá sair com aproximadamente 10 dias. A Vigilância Sanitária acompanhou e realizou todos os procedimentos de orientações aos familiares, funerária e coveiros e as 16h ocorreu o sepultamento com a presença de apenas um familiar e 2 amigos que não entraram no cemitério. A Polícia interditou o perímetro da entrada no cemitério ocorrendo assim tudo de acordo com as Orientações Técnicas do Ministério da Saúde, no que condiz com protocolos de sepultamento de casos suspeitos da COVID-19.

Informamos também que o paciente em questão não foi submetido a testes rápidos no ato do atendimento médico a que foi submetido, por não atender aos critérios de aplicação deste tipo de teste, somente pacientes que apresentam sintomas há 8 dias tem resultados confiáveis, o que não foi o relatado pelo paciente. Reiteramos ainda o compromisso da Comissão de Combate e Enfrentamento ao Corona Vírus do município em se fazer cumprir todas as normas técnicas e protocolos a que os órgãos gestores determinam, seguindo de forma a resguardar a população de possíveis meios de transmissão massiva Corona Vírus no município de Óbidos.

Fonte: Secretaria de Saúde de Óbidos

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.