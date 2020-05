Máscaras tipo Face Shield foram doadas para profissionais da saúde de Óbidos

Máscaras de proteção individual do tipo Face Shield foram doadas pra profissionais da saúde de Óbidos, as quais foram confeccionadas no Laboratório de Neurolasticidade da UFPa em Belém do Pará, viabilizada pelo Dr. Evander Batista, professor da UFPa.

Ao todo foram doadas 40 mascaras, que foi recebida em Óbidos pela Sra. Emilia Amaral e Amaralzinho, que fizeram a entrega aos profissionais da Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, recebida pelo Pe. Nicolau; Hospital Municipal 24 horas e do Barco Hospital Papa Francisco.

Dr. Evander contou com ajuda de alguns obidenses, como o Advogado Rondineli Pinto que contribuiu para viabilizar a confecção das mascaras, as quais foram enviadas para Óbidos através da Transportadora do Grupo Samal Verde, que se propôs a transportar gratuitamente.

Conversamos com o Dr. Evander Batista que nos informou o seguinte sobre a doação das máscaras: “A Universidade Federal do Pará não para nunca, em relação a essa pandemia, desde que foi decretada, a UFPa continua com seus corpos técnico, discente e docente na luta para assistir à população, esse é o nosso papel e fundamental para o desenvolvimento da Amazônia. Nós do Núcleo de Medicina Tropical continuamos com os atendimentos médicos, pesquisas e também ajudando na produção e doações de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual). Agradecemos ao Laboratório de Neuroplasticida, na pessoa do Prof. Dr. Carlomagno Bahia, que tem sido um guerreiro na produção de máscaras tipo Face Shield e que nos forneceu 40 máscaras que eu mandei para distribuir aos Hospital da Santa Casa, Hospital 24 horas e também para o Navio Hospital Papa Francisco”.

Dr. Evander também comentou sobre a sua motivação para fazer a doação: “Sou obidense e gostaria de fazer muito mais pelos nossos irmãos, então por isso, resolvi mandar as máscaras para os nossos Profissionais de Saúde que lá estão, no nosso torrão tão amado por mim. A tarefa, parece pequena, mas vamos continuar ajudando, e já estou feliz, pois ontem uma enfermeira mandou uma mensagem assim “Obrigado amigo, que Deus lhe conceda em dobro, chegou em boa hora”, isso não tem preço”.

“Quero agradecer também ao Dr Rondinele Pinto e a Transportadora SAMALVERDE que ajudaram para que as máscaras chegassem a Óbidos e a Dona Emilia Amaral que foi fazer as entregas nas Instituições. Que Deus abençoe a todos”, finalizou Dr. Evander.

