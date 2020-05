Diocese de Óbidos realiza ação no combate ao Covid-19, em Juruti

As irmãs Apóstolas do Sagrado Coração, de Juruti, se uniram aos leigos para confeccionar materiais de prevenção ao coronavírus.

O Centro de Convivência Madre Clélia, unidade da Diocese de Óbidos em Juruti, junto com as Apostolas do Sagrado Coração de Jesus e Colaboradores, encontraram uma maneira de fazer o bem neste momento de isolamento social, fabricando máscaras, aventais e toucas para as pessoas do município, para as Unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social ( CRAS e CREAS), Hospital 9 de Abril, Hospital Municipal e Padres da Igreja Católicas.

Agradecemos ao Senhor pela oportunidade de servir nossos irmãos neste momento difícil que estamos vivendo.

” Caridade é a virtude por excelência. Basta ela sozinha para transformar sua vida e de sua comunidade em um paraíso.” (Abençoada Clélia Merloni).

Texto: Irmã Rosimary

FONTE: Diocese de Óbidos

