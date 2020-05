O Barco Hospital Papa Francisco realizou 475 atendimentos no FLEXAL

O Barco Hospital Papa Francisco realizou expedição nos dias 06, 07 e 08, nas comunidades de Óbidos: Distrito do Flexal, Igarapé-Açu e comunidades vizinhas, elevando atendimentos à população do meio rural.

Para facilitar o acesso das pessoas e evitar aglomerações, a embarcação ficou ancorada no Distrito do Flexal, onde contou com o apoio da Secretária Municipal de Saúde por meio dos servidores da Unidade Básica de Saúde "Nazaré Venâncio Ribeiro" do Flexal, que na oportunidade, colocou todo seu aparato técnico, inclusive uma ambulância a disposição da equipe médica do Barco.

No total, foram realizados 475 atendimentos com clínica geral, odontológicas, internações, além de raios-X, eletrocardiograma, exames laboratoriais e atendimentos de farmácia. Os atendimentos se estenderam também a pacientes que necessitavam de acompanhamento médico na comunidade, grávidas e doentes crônicos.

A ação foi organizada de forma a não promover aglomerações em atenção ao momento que se faz necessárias à restrição a eventos coletivos, com todo cuidado para não expor os profissionais da saúde e também os pacientes a possíveis meios de contaminação da COVID-19.

Fonte: Ascom/Óbidos

