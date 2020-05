Pará alcança maior taxa de isolamento social do país com taxa de 54,95%

O estado do Pará alcançou, pela segunda vez, o primeiro lugar no ranking nacional de isolamento social. O índice alcançado pelo Estado foi de 54,95% no primeiro domingo de ações do 'lockdown'. Já a capital paraense, atingiu taxa de 60,1%. Os dados foram divulgados na manhã desta segunda-feira (11), pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), por meio da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac).

De 00h01 às 23h59 desse domingo, 91 multas foram aplicadas por desobediência ao 'lockdown', 84 para pessoas físicas e sete para jurídicas. Belém registrou o maior número de ocorrências, totalizando 50 multas.

Na Região Metropolitana de Belém, incluindo os distritos, os bairros com mais penalidades foram: 40 horas (10), em Ananindeua; Marco (6) e Icoaraci (5). O domingo foi o primeiro dia de autuação, após três dias de trabalho educativo. A previsão é que a suspensão total de atividades não essenciais, com restrição de circulação de pessoas, ocorra até o dia 17 de maio.

O secretário estadual de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, relata que já possível notar um fluxo menor de pessoas nas ruas e agradece a população e os órgãos que trabalham na fiscalização pela dedicação. No entanto, o secretário pede ainda mais empenho para que o Estado consiga atingir a meta estabelecida pelas organizações de saúde,que é de 70%, considerada mínima para impedir a alta disseminação do novo coronavírus.

“Na manhã de segunda-feira percebemos um fluxo bem menor do que os demais dias da semana. Historicamente, a segunda era um dia muito complicado de se controlar o isolamento social, porém nós verificamos que além da receptividade da população, as pessoas estão colaborando com o isolamento”, afirmou o titular da Segup.

Municípios – De acordo com o levantamento, ao analisar as cidades paraenses, os três melhores índices de isolamento, no domingo (10), foram nos municípios de Bagre (67,5%), Portel (64%) e Breves (63,2%). Já os piores índices foram registrados em Goianésia do Pará (33,3%), Trairão (34%) e Palestina do Pará (35,3%).

Serviço:

A porcentagem de isolamento dos 144 municípios paraenses e o monitoramento completo estão disponíveis em um espaço exclusivo sobre os índices no site da Segup.

FONTE: Agência Pará

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.