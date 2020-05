No Curumu serão confeccionadas e doadas 2 mil máscaras aos comunitários

No Curumu, região do município de Óbidos, os comunitários se reuniram no Barracão do Esporte Clube Miri e iniciaram nesta segunda-feira, dia 11, a fabricação de 2(duas) mil máscaras para doar aos moradores da Comunidade.

Segundo informações, várias pessoas e empresas contribuíram para realização da confecção de mascara, que a seguir estamos publicando a relação, que mostra a solidariedade para ajudar a combater a proliferação do Covid-19 na comunidade do Curumu.

Os doadores de tecidos e materiais para confecção das mascaras foram os seguintes: Mercadinho E Açougue Rocha, Eldilei Rocha, Padaria Sabor Real-(Lico), Padaria Débora, Comercial Godinho, Paulo Pequeno, Trásnporte Tesouro, João Lima, Raimundo Lima, Banda Lazer na pessoa Tony da Lazer, Irmã Júlia, Mercadinho Beira Rio-Raimundo, Estaleiro São Miguel, Miguel Dias Barros, A Voz Do Curumu, Pastor Elson Freire de Oliveira, Alice Calderaro, Enfermeira Darlene Guimarães, Irene Lima, Paiva I, Taty Lanche, Conselho Pastoral Católico, Prof. Tânia; "Toti" Alvarenga, Miau Modas, Aurilene Vieira, Mercadinho Curumu, Mercadinho Gama, João Soares, Mercearia Gisele, Juliene Almeida, Martins Cardoso e Agostinho Guimarães.

“O nosso muito obrigado a todos que doaram e que estão ajudando a comunidade neste momento tão difícil que o Brasil e o mundo atravessa”, comentou Agostinho Guimarães.

Informações e Fotos cedidas por Agostinho Guimarães.

Veja as fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/3369-no-curumu-serao-confeccionadas-e-doadas-2-mil-mascaras-aos-comunitarios#sigProIdc1803fc58f View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.