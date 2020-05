Produtos arrecadados na Live Solidária foram entregues a Santa Casa de Óbidos

Na manhã desta quarta-feira, dia 13, os organizadores da “Live Solidária” entregaram para a direção da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos (Hospital Dom Floriano) os materiais de limpeza e higiene arrecadados durante a “Live Solidária”.

Segundo Eury Silva, um dos organizadores do evento, foram entregues a Santa Casa os seguintes produtos:

- 61 caixas de água sanitária e desinfetante;

- 11 Fardos de papel higiênico;

- 20 galão de água mineral

- O Laboratório LACOB doou todos os exames laboratoriais a realizados pela Santa Casa no mês Maio 2020;

- A Gráfica D. E. Rocha ( Manaus) dou formulários ficha de atendimento, atestado médico e receituários para o hospital.

Os valores doados via depósito ainda serão contabilizados pela Santa Casa.

A LIVE SOLIDÁRIA

O objetivo da “Live Solidária” foi arrecadar recursos financeiros ou a doação de produtos de higiene e limpeza para a Snta Casa de Óbidos aconteceu no dia 9/5, com a participarão de Eduardo Dias, Netinho Moreno, DJ Moraes, Rosinaldo Cardoso e Trio Recordações e o "aulão" de ritmos com Patrick.

Além do organizador do evento, o site Amazoon Notícia; participaram como parceiros o Site www.obidos.net.br (Site Chupaosso), Folha de Óbidos, Fivelando, Rota Óbidos, Blog JS, Ascom/Óbidos, Metendo Bronca, Melhor da Cidade e Prefeitura de Óbidos.

