COVID-19 EM ÓBIDOS: Subiu para 11 os Casos Suspeitos, com um caso de óbito

Confira o Boletim Informativo do Covid-19 divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos, nesta segunda-feira, dia 18, às 19h, destacando que os casos suspeitos voltaram a aumentar para 11, comparando com o boletim anterior, sendo que uma pessoa veio a óbito com suspeita de Coronavírus que está aguardando o resultado do exame.

Confira o Boletim:

BOLETIM INFORMATIVO COVID-19

Atualizado no dia 18.05.2020 às 19h.

- CASOS SUSPEITOS (em análise) (11): Pessoa com febre e pelo menos 1 sinal ou sintoma de agravo respiratório, que nos últimos 14 dias tenha viajado ou teve contato com alguém que chegou de viagem de lugares que possuem casos positivos de COVID-19.

-CASOS CONFIRMADOS (10): Pessoa com sintomas (critério clínico), que teve teste positivo (critério laboratorial) e foi exposta ao vírus (critério epidemiológico).

--Casos Recuperados (09): Caso confirmado sem sinais e sintomas da doença, em bom estado geral de saúde, após cumprimento de 14 dias de isolamento domiciliar.

--Óbito (01): Caso confirmado, pelo Coronavírus (COVID-19) que evoluiu a óbito.

- CASOS DESCARTADOS (40): Pessoa que se enquadra nos sinais e sintomas do COVID-19, mas teve resultado negativo no teste.

- PESSOAS EM MONITORAMENTO (239).

Fonte: SEMSA/Óbidos

