Agentes de Saúde e Comunitários promovem ações de combate ao Covid-19 no Curumu

Após definições de novas ações de combate ao Covid-19 na Comunidade do Curumu, agentes públicos de saúde e lideranças comunitárias colocaram em prática os encaminhamentos decididos em grupo e levaram mais esperança ao povo do lugar, conforme as prioridades definidas para os dias 27 e 28 de maio de 2020.

As ações definidas foram as seguintes:

- Entrega de máscaras aos moradores das cabeceiras do lago do Curumu;

- Orientações de saúde e prevenção ao Covid 19;

- Criação de mais uma barreira sanitária em uma segunda via de acesso ao Curumu.

A equipe entregou mascaras gratuitas aos moradores da comunidade e prestaram orientações no combate ao Coronavírus. Nestas ações, foi instalada mais uma barreira sanitária em uma segunda via de acesso a comunidade.

Os moradores das "cabeceiras" do Lago do Curumu também receberem doação de máscaras produzidas na comunidade e orientações de prevenção contra o Coronavírus, por meio da equipe de enfermagem e agentes comunitários de saúde da Unidade Básica de Saúde da comunidade.

“Levamos um pouco mais de esperança ao povo das "cabeceiras" do Lago do Curumu, juntamente com a equipe de saúde pública da UBS, na pessoa de Jardilene Gama, que proporcionou orientações de enfermagem, com aferição de pressão arterial, testes de glicemia e a entrega de alguns medicamentos”, comentou Agostinho.

