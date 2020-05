COVID-19 ÓBIDOS: Dos 19 casos confirmados, 15 pessoas já estão recuperadas

Confira o Boletim Informativo do Covid-19 divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos, neste domingo, dia 29, às 19h, destacando que os casos confirmados de Coronavírus subiram para 19, entretanto, 15 pessoas já estão recuperadas. Atualmente existem 20 casos suspeitos em análises, casos que estão esperando os resultados dos exames. Óbidos é um dos municípios que menos apresenta casos de Covid-19 no oeste do Pará.

BOLETIM INFORMATIVO COVID-19

Atualizado no dia 29.05.2020 às 19h.

- CASOS SUSPEITOS (em análise): 20 pessoas;

- CASOS CONFIRMADOS: 19 pessoas;

-- Em Casa: 02 pessoas;

-- Internados: 00 pessoa

--Casos Recuperados: 15 pessoas;

--Óbito: 02 pessoas;

- CASOS DESCARTADOS: 63 pessoas;

- PESSOAS EM MONITORAMENTO: 368 pessoas.

Fonte: SEMSA/Óbidos

COVID-19 ÓBIDOS: Já são 17 os Casos Confirmados (24/05)

Confira o Boletim Informativo do Covid-19 divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos, neste domingo, dia 24, às 19h, destacando que os casos confirmados de Coronavírus subiram para 17 e os casos suspeitos aguardando os exames baixaram para 02, um dos menores índices do Oeste do Pará.

BOLETIM INFORMATIVO COVID-19

Atualizado no dia 24.05.2020 às 19h.

- CASOS SUSPEITOS (em análise): 02 pessoas;

-CASOS CONFIRMADOS: 17 pessoas;

-- Em Casa: 05 pessoas;

-- Internados: 01 pessoa

--Casos Recuperados: 09 pessoas;

--Óbito: 02 pessoas;

- CASOS DESCARTADOS: 60 pessoas;

- PESSOAS EM MONITORAMENTO: 309 pessoas.

Fonte: SEMSA/Óbidos

Em Óbidos, subiram para 13 os casos confirmados de Covid-19 (22/05)

Confira o Boletim Informativo do Covid-19 divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos, nesta sexta-feira, dia 22, às 19h, destacando que os casos suspeitos de Coronavírus baixaram para 10 e os Casos Confirmados subiram para 13, um dos menores índices do Oeste do Pará.

BOLETIM INFORMATIVO COVID-19

Atualizado no dia 22.05.2020 às 19h.

- CASOS SUSPEITOS (em análise): 10 pessoas;

-CASOS CONFIRMADOS: 13 pessoas;

-- Em Casa: 02 pessoas;

--Casos Recuperados: 09 pessoas;

--Óbito: 02 pessoas;

- CASOS DESCARTADOS: 54 pessoas;

- PESSOAS EM MONITORAMENTO: 282 pessoas.

Fonte: SEMSA/Óbidos

COVID-19 EM ÓBIDOS: subiram para 16 os casos suspeitos (20/05)

Confira o Boletim Informativo do Covid-19 divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos, nesta quarta-feira, dia 20, às 19h, destacando que os casos suspeitos de Coronavírus subiram para 16, os quais estão aguardando os resultados de exames.

Confira o Boletim:

BOLETIM INFORMATIVO COVID-19

Atualizado no dia 20.05.2020 às 19h.

- CASOS SUSPEITOS (em análise): 16 pessoas;

-CASOS CONFIRMADOS: 12 pessoas;

-- Em Casa: 01 pessoa;

--Casos Recuperados: 09 pessoas;

--Óbito: 02 pessoas;

- CASOS DESCARTADOS: 45 pessoas;

- PESSOAS EM MONITORAMENTO: 274 pessoas.

Fonte: SEMSA/Óbidos

COVID-19 EM ÓBIDOS: sobem para 12 os casos confirmados, com 2 óbitos (19/05)

Confira o Boletim Informativo do Covid-19 divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos, nesta terça-feira, dia 19, às 19h, destacando que os casos confirmados de Coronavírus subiram para 12 e subiu para 2 o números de óbitos, confirmando com covid-19 o último caso de óbito que estava aguardando resultado de exame.

Confira:

BOLETIM INFORMATIVO COVID-19

Atualizado no dia 19.05.2020 às 19h.

- CASOS SUSPEITOS (em análise): (10);

- CASOS CONFIRMADOS: (12);

-- Em Casa: (01);

--Casos Recuperados: (09);

--Óbito: (02);

- CASOS DESCARTADOS (43);

- PESSOAS EM MONITORAMENTO (296).

Fonte: SEMSA/Óbidos

COVID-19 EM ÓBIDOS: Subiu para 11 os Casos Suspeitos, com um caso de óbito (18/05)

Terça, 19 de Mai de 2020, 11h22

Confira o Boletim Informativo do Covid-19 divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos, nesta segunda-feira, dia 18, às 19h, destacando que os casos suspeitos voltaram a aumentar para 11, comparando com o boletim anterior, sendo que uma pessoa veio a óbito com suspeita de Coronavírus que está aguardando o resultado do exame.

Confira o Boletim:

BOLETIM INFORMATIVO COVID-19

Atualizado no dia 18.05.2020 às 19h.

- CASOS SUSPEITOS (em análise) (11): Pessoa com febre e pelo menos 1 sinal ou sintoma de agravo respiratório, que nos últimos 14 dias tenha viajado ou teve contato com alguém que chegou de viagem de lugares que possuem casos positivos de COVID-19.

-CASOS CONFIRMADOS (10): Pessoa com sintomas (critério clínico), que teve teste positivo (critério laboratorial) e foi exposta ao vírus (critério epidemiológico).

--Casos Recuperados (09): Caso confirmado sem sinais e sintomas da doença, em bom estado geral de saúde, após cumprimento de 14 dias de isolamento domiciliar.

--Óbito (01): Caso confirmado, pelo Coronavírus (COVID-19) que evoluiu a óbito.

- CASOS DESCARTADOS (40): Pessoa que se enquadra nos sinais e sintomas do COVID-19, mas teve resultado negativo no teste.

- PESSOAS EM MONITORAMENTO (239).

Fonte: SEMSA/Óbidos

