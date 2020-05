Terminal Hidroviário de Óbidos receberá o nome Francisco Soares de Aquino

O terminal hidroviário de Óbidos, que há muito tempo estava abandonado, teve sua obra retomada pelo Governo do Estado em 2018. Mais um equipamento público, que em breve estará à disposição do povo obidense. Trata-se de mais um compromisso assumido pelo governador Helder Barbalho, que tem firmado boas parceiras com a prefeitura de Óbidos.

Por este motivo, compartilhamos com a população obidense mais uma boa notícia. Ontem (20), durante sessão virtual da Alepa (assembleia legislativa do estado Pará), foi pautado pelo Deputado Gustavo Sefer (PSD), o projeto de Lei nº 356/2019, que aprovou o nome de Francisco Soares de Aquino para o novo terminal hidroviário de Óbidos. Ressalta-se que a denominação, foi aprovada por unanimidade na câmara municipal de Óbidos no ano passado, seguindo o mesmo rito ontem na Alepa sendo aprovado pelos deputados, tendo apenas o Deputado Júnior Hage (PDT) como voto contrário a demanda.

O Vereador Chico Barbado, filho de Francisco Soares de Aquino, disse que a família ficou muito feliz pela homenagem prestada a seu Pai. Agradeceu a todos os vereadores, prefeito Chico Alfaia, deputados que votaram a favor e ao Deputado Gustavo Sefer autor do projeto de lei.

As obras do terminal hidroviário estão bem aceleradas, muito em breve a obra será entregue à população obidense.

Francisco Soares de Aquino foi Coletor da Fazenda Estadual, Presidente do Lions Clube de Óbidos, Lojas Maçônica, Festa de Sant’Ana, Mariano e Paraense, Liga Desportiva Obidense, Sindicato dos Motoristas, MDB Óbidos, Vereador e Prefeito em exercício e Sócio presidente e fundador da ARP e do Sindicato dos Criadores.

FONTE: Ascom/Óbidos

