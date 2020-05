NOTA DE FALECIMENTO: Defensor Público Idval Martins Alves

É com muito pesar que comunicamos o falecimento do Dr. Idval Martins Alves, conhecido pelos amigos como “Juruti”, ocorrido nesta quinta-feira, dia 21, no Hospital da Beneficente Portuguesa, em Belém do Pará.

Dr. Idval era Defensor Público, nascido na cidade de Juruti, o qual prestou relevantes serviços nos municípios de Juruti, Óbidos e Oriximiná, deixando um legado de muito trabalho e dedicação às pessoas carentes e de muitas amizades.

Nossos sentimentos aos seus familiares!

