Serviço aeromédico garante atendimento rápido da região Oeste do Pará

Pacientes com suspeitas de Covid-19 foram transferidos em UTI aérea

Um serviço se tornou essencial para reduzir o tempo de atendimento e salvar vidas dos pacientes com suspeitas de Covid-19 no interior do estado. É o trabalho do serviço aeromédico do estado do Pará, que desde o dia 22 de abril está disponível em Santarém, na região oeste.

Até esta quarta-feira (27), 18 pessoas precisaram de transferência via UTI aérea na região, sendo 15 com suspeitas de Covid-19 e outras três com outras enfermidades.

"Importante ressaltar que estamos dando suporte aos municípios próximos. Já recebemos pacientes de Óbidos, Juruti, Terra Santa, Alenquer, Monte Alegre, Prainha e Itaituba para atendimento médico em Santarém. É um serviço essencial para salvar vidas aqui nesta região, já que reduz o tempo de atendimento", ressaltou o secretário regional de Governo do Baixo Amazonas, Henderson Pinto.

O serviço aeromédico é um transporte fundamental para o resgate rápido dos pacientes localizados em municípios mais distantes do Estado. Os helicópteros estão aptos para o atendimento dos pacientes com segurança, possuem os equipamentos necessários para realizar o transporte com segurança médica, como respirador, monitores cardíacos e bombas de infusão; além dos profissionais de saúde: um piloto, um enfermeiro e um médico.

FONTE: Agência Pará

