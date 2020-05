Em Óbidos, águas do Rio Amazonas começam a invadir ruas do comércio

A enchente do Rio Amazonas deste ano começou a invadir algumas ruas do centro comercial de Óbidos. A expectativa era que a enchente deste ano não fosse causar nenhum tipo de transtorno, entretanto, como podem ver nas imagens que registramos nesta quarta-feira, dia 27, as águas já estão infiltrando nas ruas que margeiam o Rio Amazonas, na altura do Mercado Municipal de Óbidos.

O nível da enchente deste ano está bem abaixo das maiores enchentes que atingiram o município de Óbidos nos anos de 2009, 2012 e 2014, no mesmo período, e causaram muitos transtornos na região do oeste do Pará.

Geralmente as águas das maiores enchentes em Óbidos chegaram ao pico no final de maio, portanto a expectativa da população é que as águas comecem baixar em breve e não cause maiores transtornos, haja vista que o mês de maio já está terminando.

www.obidos.com.br - Fotos de Vander N Andrade

FOTOS...



