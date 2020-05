DNIT finaliza a pavimentação de mais 32 quilômetros da Transamazônica

Obra trará melhorias na mobilidade de tráfego e vai contribuir para a integração socioeconômica da região

A pavimentação da Rodovia Transamazônica é uma das prioridades do governo federal e do Ministério da Infraestrutura. Nesse sentido, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) liberou, neste sábado (30), 32 quilômetros de pista asfaltada na BR-230/PA, entre os municípios de Itupiranga e Novo Repartimento, no Estado do Pará. Ao longo da semana, a Autarquia fará apenas alguns ajustes na sinalização da estrada.

O investimento total na obra é de R$ 219 milhões. Os serviços contemplam a pavimentação de 101,9 quilômetros da rodovia federal.

“Com essa entrega, do km 235 ao km 267, a Autarquia totaliza a execução de 90 quilômetros”, afirmou o diretor-geral da Autarquia, general Santos Filho.

As equipes do DNIT já iniciaram os trabalhos nos 12 quilômetros restantes. Nesse trecho, a terraplenagem e a drenagem já estão concluídas, faltando assim as etapas de pavimentação - base e revestimento. O final da obra está previsto para novembro deste ano.

Melhorias

A pavimentação da BR-230/PA proporcionará melhorias na mobilidade de tráfego e vai contribuir para a integração socioeconômica da região.

Hoje, a rodovia Transamazônica é a terceira maior do Brasil, percorrendo os estados da Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará e Amazonas. A estrada possui cerca de quatro mil quilômetros de extensão e encontra-se em fase de obras em vários outros segmentos.

