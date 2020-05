Em Óbidos, medidas de prevenção contra a Covid-19 são intensificadas

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária (VISA) de Óbidos, tem realizado um grande trabalho na fiscalização de locais e estabelecimentos que não estão obedecendo aos decretos estadual e municipal, que proíbem aglomeração de pessoas.

Na sexta-feira (29), os agentes da VISA estiveram nas Comunidades Muratubinha, Liberdade, Paiol e Distrito do Flexal, com objetivo de orientar e se preciso notificar estabelecimentos que estejam descumprindo tais decretos, principalmente bares.

Na comunidade Muratubinha, a VISA em parceria com a Polícia Militar, Conselho Tutelar e Cáritas da Diocese de Óbidos, participaram de uma reunião com algumas lideranças da comunidade, onde foi repassada uma notificação do Ministério Público Estadual aos proprietários de estabelecimentos e na oportunidade a Cáritas Diocesana realizou a doação de kits higiênicos para os comunitários.

FONTE: Ascom/Óbidos

