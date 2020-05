Santa Missa do Pentecoste e Coroação de Santa Maria em Óbidos

Pentecostes é uma celebração religiosa cristã que comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo. É celebrado 50 dias depois do domingo de Páscoa, data instituída como a da ressurreição de Jesus Cristo. Para os cristãos, o Pentecostes é uma das datas mais importantes do Calendário Litúrgico, uma das tradições católicas.

Em Óbidos, logo pela manhã foi celebrada a Santa Missa da solenidade de Pentecoste na Catedral de Sant´Ana, presidida pelo Bispo da Diocese de Óbidos Dom Bernardo. Durante a Santa Missa, houve a coroação de Santa Maria, onde as jovens Bianca Jordano e Maria Eduarda Savino Santos fizeram a coroação.

Logo após o encerramento da missa, a imagem de Santa Maria foi colocada em um veículo, a qual percorreu várias comunidades católicas, iniciando pela comunidade de NS de Lourde, seguindo para São Pedro, no Bairro de Bela Vista.

Outras comunidades visitadas foram: A comunidade do Sagrado Coração de Jesus no bairro da Cidade Nova, São Francisco, Perpetuo Socorro, NS de Fátima, retornando a Catedral de Santana.

