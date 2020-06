Em Óbidos, Mangueira da Ladeira do Mercado foi derrubada, outra será plantada no local

Na Rua Dr. Correa Pinto, em Óbidos, mais conhecida pelos obidenses como “Ladeira do Mercado”, existem várias mangueiras plantadas há mais de 70 anos, sendo que algumas foram derrubadas por problemas apresentados devido a idade e no lugar foram plantadas outras, que ainda estão crescendo.

Nesta terça-feira, dia 02, registramos a derrubada de mais uma mangueira da Ladeira do Mercado, que segundo informações já estava comprometida por conta de seu âmago ter sido afetada por cupins, com a parte interna toda oca, como poderão ver nas imagens, o a qual estava com perigo de desabar e atingir algumas residências.

Conversamos com Every Aquino, Secretário do Meio Ambiente, que nos falou sobre o motivo da derrubada da Mangueira e que segundo ele, a Semab solicitou uma vistoria na mangueira e a Semma foi ao local e constatou que realmente a árvore estava comprometida e já estava tombando. “Muitas vezes essas árvores são comprometidas, devido ataque de cupins e a deterioração ao longo do tempo, pois uma mangueira vive muitos anos e as vezes elas tem a sua vida comprometida. E foi isso que aconteceu com essa árvore”, informou Every.

As fotos seguintes, mostram a parte comprometida da mangueira, sem âmago, com pouco material lenhoso. “Fizemos uma vistoria e foi constatado realmente o problema, pois ela já tinha alguns buracos, perfurações laterais e que dava pra verificar toda essa podridão interna mencionada. Esse oco no caule dela é que enfraqueceu a sua estrutura, diminuindo a resistência da árvore, desestabilizando, fazendo com que apresentasse risco de queda, o que poderia trazer prejuízo materiais e principalmente risco de vida das pessoas. Então levando em conta esse levantamento que foi feito a Semma não viu nenhum óbice na sua supressão”, comentou Every.

Every também informou que a árvore já estava tombando e que os moradores da área solicitaram a sua derrubada, pois estavam com medo que ela tombasse e atingisse alguma residência.

Segundo Every, a legislação permite que árvores como essa, que estava apresentando problemas, seja suprimida e no local seja plantada outra da mesma espécie.

Assim, mais uma histórica mangueira veio ao chão e segundo Every, nova mangueira será plantada no local, mantendo a tradição de Rua das Mangueiras em Óbidos, e novas histórias serão contadas.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade

FOTOS....



