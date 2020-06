Em coletiva, Secretária de Saúde confirma 30 casos positivos de Covid-19 em Óbidos

Diante do aumento de casos de corona vírus no município de Óbidos, o Prefeito Municipal Chico Alfaia e a Secretária de Saúde, Nathália Rodrigues, participaram de uma coletiva a imprensa realizada nesta quarta-feira, dia 03, os quais falaram sobre as ações e medidas que a gestão municipal está adotando para combater a proliferação da doença em nosso município.

CLIQUE AQUI PARA VER O VÍDEO DA COLETIVA NA ÍNTEGRA

Conforme o último Boletim da Covid-19 divulgado nesta terça-feira, dia 02, os casos positivos subiram para 30 pessoas infectadas, sendo que 15 desses casos já estão recuperados; 12 estão se recuperando em casa e 01 está hospitalizado. Dois Óbidos aconteceram em Óbidos. Diminuíram os casos suspeitos para 11.

Nathália informou os casos confirmados por Bairro: Centro: 13 casos, Santa Terezinha: 05; Cidade Nova: 05; Lourdes: 02; Perpétuo Socorro: 01; São Francisco: 01; Fátima: 01; Bela Vista: 01 e 01 no São José Operário.

Boletim Covid-19

