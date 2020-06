A oferta de peixes em Óbidos é boa e diversificada

Ao circular pela orla da cidade de Óbidos esta semana, dia 02, registramos algumas imagens dos vendedores de peixe que trabalham próximo do Mercado de Peixe, que mostram algumas espécies em oferta para a população obidense.

Nesta época do ano a oferta de peixe é grande e durante as manhãs, embarcações chegam de várias comunidades com peixes para serem vendidos diretamente para a população, eliminando a figura do atravessador, barateando o pescado.

Encontramos várias espécies de peixes e anotamos o preço de algumas: O Acarí estavam sendo vendidos 5 por R$ 10,00; o Jaraqui estava 7 por R$ 10,00 e a cambada de Curimatá com 4 peixes, também R$ 10,00, entre outras espécies de peixes.

Na frente da cidade, pescadores jogam suas redes em busca do pescado e o que mais está caindo em suas redes é o jaraqui, que está em período de piracema. Nos meses seguintes é esperada a piracema, em que a oferta de pescado é bem maior e bastante diversificada.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade

FOTOS....



