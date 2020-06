Famílias podem ter fotos na Catedral no lançamento do Cartaz de Sant´Ana

Devido a pandemia de Covid-19 não poderemos ter a presença de fiéis na Catedral de Sant’Ana para o lançamento do Cartaz 2020.

Porém, podemos ter uma foto sua e de sua família afixada em um dos bancos da Catedral, simbolizando a sua presença durante o evento.

Você devoto de Senhora Sant Ana, que tiver interesse em participar desta campanha, leve sua foto em um envelope e deixe na entrada da Rádio Comunitária Sant´Ana - RCS, até sexta-feira dia 05/06 no horário de 08hs as 11hs e de 14hs as 17hs.

FONTE: Coordenação da Festividade de Sant´Ana 2020

