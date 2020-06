Solidariedade do Papa Francisco com a Diocese de Óbidos

A Nunciatura Apostólica, através de Dom Giovanni d’Aniello fez-nos saber que o Papa Francisco é solidário com os que mais precisam em nossa Diocese, principalmente com os nossos irmãos e irmãs ribeirinhos, que, com certeza, estão sendo os mais afetados por causa do covid-19 em nossa região.

A Diocese de Óbidos, tem encontrado várias formas para ajudar espiritualmente e materialmente o povo de Deus nestes tempos, e uma delas é a visita do Barco Hospital Papa Francisco, oferecendo auxílio médico. Em uma dessas visitas, algumas famílias receberam das mãos da equipe do Barco Hospital e também de nosso Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes Bahlmann, OFM, cestas básicas compradas com a doação do Papa, que nos doou o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil Reais), enviado por meio de Dom Giovanni d’Aniello, Núncio Apostólico no Brasil.

Essa doação trata-se de um gesto de solidariedade do Santo Padre para com os mais necessitados. E como sinal de gratidão, nós continuaremos a acompanhá-lo com as nossas orações, nesta difícil circunstância em que nos encontramos. Na certeza de que Deus nos auxiliará, roguemos ao Senhor pelo dom da vida e pelo ministério de nosso querido Papa Francisco. Gratidão!

