Em Óbidos, Sanitização foi realizada na Feira do Produtor Rural e outros logradouros

A equipe do setor de Endemias da Secretaria de Saúde de Óbidos está atuando de forma intensa no combate ao Coronavírus, realizando a sanitização e desinfecção em locais considerados de maior fluxo de pessoas em Óbidos.

Na segunda-feira, dia 02, a ação de sanitização aconteceu na Feira do Produtor Rural e no entorno, onde foi utilizando a pulverização manual, que teve como objetivo diminuir a proliferação do vírus que é facilmente disseminado em locais com maior movimentação e aglomeração de pessoas, como nos mercados e feiras.

A Sanitização é uma forma de minimizar os ricos de contaminação dos trabalhadores da agricultura obidense, que trabalham na Feira para garantir o seu sustento e da sua família, como também dos usuários que frequentam a Feira do Produtor diariamente, assim como os moradores do entorno.

Houve Sanitização também, na base da Polícia Militar, sexta-feira, dia 29 de junho.

