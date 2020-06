Governo anuncia asfaltamento da PA-437 em Óbidos e outras vias da região

Setran levará asfalto para mais 100 km de vias que serão pavimentadas na região do Baixo Amazonas

A Secretaria de Estado de Transportes (Setran) dará continuidade às obras de pavimentação de quatro rodovias na região do Baixo Amazonas que foram parcialmente entregues à população no ano passado. Serão concluídas as rodovias PA-423 (Monte Legre), PA-427 (Alenquer), PA-437 (Óbidos) e PA-439 (Oriximiná).

A PA-423, em Monte Alegre, que teve 3,6 quilômetros pavimentados, ganhará mais 20,6 km, completando toda a extensão da rodovia.

Na PA-427, em Alenquer, serão mais de 20 km de asfalto, completando 23 km de extensão no total.

Em Óbidos, a PA-437 também será totalmente pavimentada. Com cerca de 15 km de extensão, receberá, este ano, dez km de asfalto, que se juntarão a cerca de cinco km executados ano passado.

Oriximiná receberá 22 km de asfalto na PA-439 (em 2019 cerca de 3,5 km haviam sido asfaltados).

Segundo o titular da Setran, Pádua Andrade, a conclusão do pavimento asfáltico das quatro rodovias está em fase de licitação. "As quatro rodovias que serão novamente contempladas com asfalto, mais duas outras da região - a PA-419, em Prainha, que ainda está sendo executada, e a PA-429, em Curuá, que já foi entregue no ano passado - fazem parte do compromisso do governo do Estado com os moradores da região", disse.

No ano passado, foram cerca de 24 quilômetros de asfalto nos seis municípios, e com as novas licitações em andamento, serão mais 93 km de asfalto destinados ao Baixo Amazonas ainda este ano. As seis obras executadas no ano passado nos seis municípios envolveram investimentos de cerca de R$ 26 milhões e geraram cerca de dois mil novos empregos diretos e indiretos na região.

Integração

Também está em licitação a manutenção e conservação preventiva e rotineira da malha dos municípios dos núcleos regionais 3 e 10 da Setran, com sedes em Santarém e Alenquer, respectivamente. Serão feitas, ainda este ano, a manutenção e execução da PA-254, no trecho de Santana do Tapará até a entrada de Monte Alegre, que receberá serviços de tapa-buraco e roçagem da lateral da pista.

Outra obra prevista para o Baixo Amazonas - atualmente na fase de captação de recursos - é a pavimentação de 52 km da vicinal do Cuamba até a comunidade de Murumuru. Em Jacareacanga, será feita a pavimentação do trecho de mais de oito quilômetros de vias: a Avenida Tenente Fernandes, que liga a BR-230 (Rodovia Transamazônica) até o centro do município, e ainda o asfaltamento da vicinal que leva ao aeroporto da cidade. Com investimento de R$ 8 milhões do Tesouro Estadual, a obra está praticamente concluída, faltando apenas as sinalizações horizontais e verticais.

Fonte: Informações e foto Agência Pará

