DIA DO MEIO AMBIENTE: SEMA realiza soltura de 387 quelônios em Óbidos

A boa notícia neste dia Mundial do Meio Ambiente, dia 05 de junho, vem da Secretaria de Meio Ambiente de Óbidos/PA, pois os agentes da secretaria realizaram a soltura de 115 quelônios da espécie Podecnemis Expansa, popularmente conhecido como Tartaruga da Amazônia e 282 indivíduos da espécie Podecnemis unifilis, popularmente conhecidos por Tracajá. A soltura desses animais aconteceu no lago do Mamauru, município de Óbidos.

Segundo informações da SEMA, esse trabalho é fruto das ações que foram realizadas no final do ano passado pelas equipes de fiscalização da SEMA Óbidos no combate a captura, transporte e comércio de ovos. Porém o sucesso dessa ação não seria possível sem a parceria com o Sr. Paulo Haroldo, morador comunidade Maria Tereza, o qual todos os anos cede parte de sua propriedade para o plantio dos ovos apreendidos além de emprestar seus conhecimentos para o adequado plantio. É importante ressaltar que esses animais, encontram-se em risco de extinção e que em algumas localidades já são raros.

As ações da SEMA são voltadas à proteção e preservação da biodiversidade dentro dos limites do município e se faz necessário a inclusão da sociedade na busca de um equilíbrio das ações humanas no meio natural.

"PARA VIVER NOVAS EXPERIÊNCIAS VOCÊ TERÁ QUE DEIXAR O CONFORTO DOS COSTUMES.

FONTE: Ascom/Óbidos

