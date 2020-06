Em Óbidos, foi lançado o Cartaz da Festividade de Sant´Ana 2020

Aconteceu neste domingo, dia 07, o lançamento do Cartaz da Festividade de Sant´Ana, 2020. O evento de lançamento ocorreu durante uma missa realizada na Catedral de Sant´Ana presidiada pelo Bispo da Diocese de Óbidos, Dom Bernardo, auxiliado por padres da diocese, a qual foi transmitida ao Vivo.

Este ano, diferente dos anos anteriores, não tivemos devotos de Sant´Ana lotando a Catedral de Sant´Ana prestigiando o evento de lançamento do Cartaz, por conta da Pandemia, entretanto famílias mandaram suas fotos que foram colocadas nos bancos da catedral, marcando a presença espiritual.



Fotos dos devotos de Sant´Ana nos Bancos e o Cartaz no Mezanino

Dom Bernardo durante missa comentou: “Para nós é um momento de graça o Lançamento do Cartaz de Sant´Ana e que Sant´Ana abençoe a todos”.

Aucimário Santos, presidente da Festividade 2020, fez a apresentação do Cartaz, descrevendo cada item contido no Cartaz, que este ano terá como tema: “Em Sant´Ana, a juventude reacende sua fé na vida e no amor”. O Cartaz foi exposto no alto do mezanino da Catedral de Sant´Ana.

Em sua fala, Melinda Savino, também membro da Coordenação, agradeceu a contribuição dos colaboradores e garantiu o empenho da Coordenação para que a Festividade de Sant´Ana 2020, seja a mais bela possível.

Coordenação da Festividade de Sant´Ana 2020

A Coordenação da Festividade de Sant´Ana 2020 contará com os seguintes membros: A Coordenação da Festividade de Sant´Ana 2020 contará com os seguintes membros: Aucimário Santos, Melinda Savino, Roberto Romero, Gercilene Amaral, Maranon Rocha, Lourdes Virgínia, Marcos Terlan e Hemin Amaral.

Clique aqui para assistir o Lançamento do Cartaz, que foi transmitindo AO VIVO pela Diocese de Óbidos.

www.obidos.net.br

RELISE DO CARTAZ

O Cartaz da Festividade de Senhora Sant’Ana 2020, foi criando pelo Design Gráfico Ney Gois, obidense radicado a cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas e tem como fonte de inspiração o tema da festividade de Senhora Sant’Ana 2020, qual seja: “Em Sant’Ana, a juventude reacende sua fé na vida e no amor.” O tema, trás como elemento central a Juventude, que neste ano de 2020 é a prioridade da Diocese de Óbidos e foi apontado através de escolha via enquete.

O cartaz traz em destaque a imagem de Senhora Sant’Ana, a excelsa e doce mãe de nossa diocese, exemplo a ser seguido, eis que a paciência e a resignação com que sofreu junto a seu esposo São Joaquim devido a sua idade avançada e a esterilidade, a levaram ao prêmio de ter por filha aquela que havia de ser a Mãe de Jesus, por obra do poder divino. Sant'Ana, em hebraico significa GRAÇA.

Ao fundo do cartaz observa-se a catedral de Sant’Ana rabiscada tendo a sua frente a Berlinda de Senhora Sant’Ana, ladeada de vários devotos, simbolizando a festa maior de nossa diocese.

Ladeando a imagem da Padroeira, rabiscos de jovens, sendo que os do lado direito encontram-se dispersos saldando a avó de Jesus e, os do lado esquerdo juntos em procissão. Tais gravuras simbolizam a Juventude que deve buscar em nossa Excelsa Padroeira inspiração para que com paciência e perseverança cresçam na fé e devoção a Deus. Sant’Ana em suas diversas imagens demonstra que é a mãe educadora de Maria na fé, consagrando-a a Deus, ainda criança e preparando Nossa Senhora para dar o seu SIM e cumprir sua missão de tornar-se a mãe do Salvador e nossa mãe.

Ao fundo de toda a extensão do Cartaz pode-se perceber em marca d'água uma alusão ao primeiro vitral de nossa Catedral, somado a um céu em tonalidade azul que traz à mente a obediência aos mandamentos de Deus e, representa a transcendência, o mistério e o divino. É a cor do céu e, por isso, é vista como uma cor celestial.

No alto ladeando os dizeres Festividade de Sant’Ana, também em marca d'água, observa-se o Brasão da Catedral de Sant’Ana, trazendo ao cento o monograma JHS “Iesus Hominum Salvator” (Jesus Salvador dos Homens).

Peçamos que Senhora Sant’Ana, com seu exemplo sereno, com Fé e Perseverança, possa inspirar nossos Jovens para que persistam na fé e nos ensinamentos de Cristo.

Apresentação feita por Aucimário Santos.

TODAS AS FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/3430-em-obidos-foi-lancado-o-cartaz-da-festividade-de-sant-ana-2020#sigProId45ac9946ca View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.