Força tarefa realiza fiscalização em locais da zona rural do município de Óbidos

Força tarefa realiza fiscalização em bares, igrejas, campos de futebol e outros estabelecimentos na zona rural do município de Óbidos, com objetivo de apurar denúncias de aglomeração de pessoas nestes locais.

No sábado (6), o Departamento Municipal de Vigilância Sanitária em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Polícia Militar e Conselho Tutelar, se dividiram em 2 equipes, com objetivo de combater a proliferação da COVID-19 pela zona rural do município de Óbidos.

As equipes visitaram estabelecimentos que segundo denúncias, estariam funcionando em desacordo com os decretos estadual e municipal que proíbem aglomeração de pessoas. Uma equipe visitou as comunidades Bambu, Ponte Grande, Centrinho, Silêncio, Matá, São José, Cabeceira do Leonel e Distrito do Flexal. Nestas localidades foi notificado um responsável de Igreja, proprietários de bares que estavam em funcionamento e pessoas que estavam aglomeradas em um campo de futebol. Alguns dos estabelecimentos, bares e balneários, que foram denunciados, encontravam-se fechados.

A outra equipe foi pelo Ramal das Varas, passando pelas comunidades Irmãos Unidos, Repartimento, Canta Galo e Cipoal. Nestas localidades, foram orientados e notificados alguns proprietários de bares e responsáveis de Igrejas. Também participou da ação um voluntário de Segurança Civil.

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA Está fazendo sua parte.

FONTE: Informações e Fotos ASCOM/Óbidos

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/3432-forca-tarefa-realiza-fiscalizacao-em-locais-da-zona-rural-do-municipio-de-obidos#sigProId2e98b84ffc View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.