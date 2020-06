Lançada em Óbidos a ação solidária “Obidenses Contra o Covid-19”

A ação solidária “Obidenses Contra o Covid-19” visa adquirir EPIs e equipamentos para a Santa Casa de Misericórdia de Óbidos

Um grupo de obidenses criou a Ação Solidária “Obidenses Contra o Covid-19”, que foi lançada e nesta terça-feira, dia 09, em uma coletiva, em que os coordenadores explicaram o objetivo da campanha, que visa adquirir EPIs e equipamentos para a Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, hospital que está atendendo os pacientes de Covid-19, com 15 leitos.

O objetivo da Ação Solidária é angariar recursos para adquirir Equipamentos de Proteção Individual e equipar os 15 leitos com “Cápsula Vanessa” para ajudar no tratamento de pacientes com Covid-19, que forem internados na Santa Casa de Óbidos.

Para a concretização da ação iniciada pelo grupo, será necessário a participação de todos obidenses de forma efetiva, cuja meta é arrecadar R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais), para comprar as 15 Capsulas e equipar os leitos dedicados à Covid-19 da Santa Casa.

Wiliams Canto informou que o grupo inicial que coordena a Ação Solidária é formado por ele, Alegria, Cárlea, Jalico, Jorge Ary e Klauto, conta com as parcerias de entidades como: Colônia dos Pescadores, STPMO, Sindicato Rural, Maçonaria de Óbidos, Aceo, Samel Manaus, Anderson Simões, com representantes da campanha em Belém, Manaus, Marabá, Macapá, Santarém, tudo no sentido de conseguir arrecadar esses valores para compra dos equipamentos.

Foi criada uma conta exclusiva para que as pessoas que possam contribuir com a Ação Solidária, depositem os valores. Segundo os coordenadores da Ação, a prestação de conta será feita constantemente, para que as pessoas que participaram tomem conhecimento das ações, de forma transparente.

BANCO DO BRASIL

OBIDENSES X COVID LIS

Agência: 0256 – 9

Conta poupança: 27.340-6

Variação: 51

CAPSULA VANESSA

A cápsula Vanessa é muito utilizada para tratamento de pacientes com Covid-19 em Manaus. O equipamento foi desenvolvido pela empresa Transire em parceria com a empresa de plano de saúde Samel, foi distribuído inicialmente para os municípios do Amazonas. O uso da cápsula Vanessa de ventilação não invasiva, se tornou referência no tratamento dos pacientes com Coronavírus no Amazonas.

