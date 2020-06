Faça como Gabriel, contribua para ação solidária “Obidenses Contra o Covid-19”

Recebemos a informação de uma postagem nas redes sociais de Jalico Aquino, um dos coordenadores da ação solidária “Obidenses Contra o Covid-19”, que o jovem obidense Gabriel tomou conhecimento da ação solidária, pediu permissão de sua mãe para quebrar seu cofre e fazer a sua doação.

Assim, Gabriel foi autorizado e fez sua doação com o valor constante em seu cofre para a ação solidária “Obidenses Contra o Covid-19”, que tem como objetivo arrecadar recursos para equipar 15 leitos com “Cápsula Vanessa” que ajudará no tratamento de pacientes com Covid-19, que forem internados na Santa Casa de Óbidos.

Para Jorge Ary Ferreira, também coordenador da campanha, “A nobreza do gesto do garoto Gabriel, mostra a grandiosidade do espirito obidense. Tão jovem e já tão nobre. Isso é uma prova do que eu sempre falo da nossa natureza e maneira de viver. Se Deus quiser Gabriel, você já é mais um grande obidense chegando para o mundo. Obrigado e parabéns pelo gesto”, comentou Jorge sobre a sensibilidade de Gabriel

Faça como Gabriel, contribua a ação solidária e deposite o valor que estiver ao seu alcance na conta abaixo ou pela link da Vakinha.

BANCO DO BRASIL

OBIDENSES X COVID LIS

Agência: 0256 – 9

Conta poupança: 27.340-6

Variação: 51

VAKINHA

As doações também podem ser feitas através do Link da Vakinha (copie e cole no navegador): http://vaka.me/1113151

Saiba mais sobre a Ação Solidária “Obidenses Contra o Covid-19”.

Foto Jalico Aquino.

www.obidos.net.br

