O Bispo de Óbidos, Dom Bernardo, visitou as Irmãs Missionárias em Alenquer

Na manhã deste Domingo (14) o Bispo diocesano de Óbidos, Dom Bernardo Johannes Bahlmann, visitou as “Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus”, na cidade de Alenquer. A casa é formada por uma comunidade de sete irmãs. Elas são responsáveis pelo hospital de Santo Antônio que fica na mesma cidade. Na oportunidade, Dom Bernardo fez a entrega de uma doação vinda da unimed de Belém para o hospital, foram doados; três mil (3.000) comprimidos de Cloroquina, mil quinhentos e oito (1.508) comprimidos de Ivermectina e dois mil e um (2.001) comprimidos de Azitromicina.

A visita foi encerrada com a Celebração Eucarística, presidida pelo Bispo, na Capela da casa das Irmãs, onde o mesmo fez questão de reiterar o seu apoio total a elas; com a amizade, oração e de forma concreta com projetos que já estão sendo idealizados e que ainda serão realizados e beneficiarão o hospital que atende o querido povo alenquerense. ⁣

No final da celebração a Irmã Nila agradeceu muito a presença amiga do Bispo, que só as encoraja para continuar esta árdua e importante missão. Mas ela fez questão de enfatizar aos presentes; que em todos os tempos, mas especialmente neste tempo de pandemia, a presença e a união de sua fraternidade tem sido fundamental para que tudo continue acontecendo, inclusive para que o hospital continue funcionando. Pois o mesmo teve o seu quadro de funcionários bem reduzido por causa do coronavírus. Quarenta e quatro (44) funcionários chegaram a ser afastados neste período, o que fez com que as irmãs, junto aos funcionários que permaneceram, tivessem que se desdobrar nos serviços do hospital. ⁣

Por fim, Dom Bernardo mais uma vez manifestou sua gratidão pela doação dessas religiosas, que se gastam diariamente, com tanto amor, por causa do Reino de Deus que se manifesta claramente na vida e na história do povo de Alenquer.⁣

Por Diácono Rodrigo Allan

Fotos: Irmã Valdenice e Diácono Rodrigo Allan

