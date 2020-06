Cápsulas "Vanessa" já estão sendo utilizadas na Santa Casa de Óbidos

As Cápsulas Vanessa adquiridas pela Ação Solidária “Obidenses Contra o Covid-19”, que chegaram neste sábado, dia 13, em Óbidos, já foram montadas e algumas já estão sendo utilizadas por pacientes com Covid-19, internados na Santa Casa de Misericórdia (Hospital Dom Floriano).

Segundo informação de um coordenador da Ação Solidária, o primeiro paciente começou a utilizar o equipamento exatamente as 17h30 do sábado (13). Informou também que profissionais da saúde envolvidas na utilização dos equipamentos mencionaram que o conforto do paciente que começou a utilizar foi imediato e a equipe se sentiu bem mais segura para trabalhar.

A Ação Solidária “Obidenses Contra o Covid-19” continua, contribua depositando o valor que estiver ao seu alcance na conta abaixo ou pelo link da Vakinha.

BANCO DO BRASIL

OBIDENSES X COVID LIS

Agência: 0256 – 9

Conta poupança: 27.340-6

Variação: 51

VAKINHA

As doações também podem ser feitas através do Link da Vakinha (copie e cole no navegador): http://vaka.me/1113151

