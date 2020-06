Doações foram feitas aos indígenas Tiriyós, Kaxuyana e Txikiyana

ÓBIDOS | A Missão Tiriyó fica situada no norte da Diocese de Óbidos, na fronteira com Suriname e distante 500 km da cidade de Óbidos.

Na manhã da última quarta-feira (17), saiu do aeroporto de Santarém e passou por Óbidos, um avião rumo a Missão Tiriyó, contendo vários materiais para serem doados aos indígenas Tiriyós, Kaxuyana e Txikiyana, assim como ao Polo Base da Missão (unidade de saúde local). Foram doados: alimentos, medicamentos, materiais de higiene, combustível, máscaras, oxímetro dedos, etc. Estes materiais foram doados pela Diocese de Óbidos, Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus (ALSF), Instituto de Pesquisa e Formação Indígena (IEPE) e Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB).

A Missão Tiriyó fica situada no norte da Diocese de Óbidos, na fronteira com Suriname e distante 500 km da cidade de Óbidos. Sendo acessada exclusivamente por via aérea, a missão atende uma população de cerca de 1900 indígenas que vivem em cerca de 34 aldeias, algumas delas cerca de 200km em linha reta da aldeia Missão Nova. Apesar das distâncias e dificuldade de acesso, a pandemia também atingiu fortemente estes indígenas, com 90 casos confirmados até o momento.

São responsáveis pela missão os Freis, Afonso e Ângelo, que são frades Franciscanos na Providência de Deus e que assumiram a Missão juntos aos povos indígenas daquela região, desde o final de dezembro de 2018.

As precariedades locais em saúde e saneamento fizeram com que a soma de esforços por meio desta doação, seja um sinal evangélico para o auxílio desses nossos irmãos e irmãs. Deus seja louvado pelo coração generoso dos que doaram.

Texto: Diácono Rodrigo Allan / Informações: Frei Afonso / Fotos: Diácono Rodrigo Allan e Frei Afonso

FONTE: Diocese de Óbidos

Doação para os indígenas de Tiriyós, Kaxuyana e Txikiyana

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.