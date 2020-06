Em Juruti foi descartada a realização do Festival das Tribos em julho de 2020

JURUTI | Em reunião online realizada nesta quinta-feira, dia 18, foi discutida a realização da 26ª. Edição do Festival das Tribos de Juruti (Festribal), com representantes da Prefeitura de Juruti e das tribos Munduruku e Muirapinima, os quais decidiram que está descartada a possibilidade do evento ser realizado no último fim de semana de julho, em virtude da Pandemia do Novo Coronavírus.

Estiveram presentes na reunião o prefeito Henrique Costa, a Secretária de Cultura, Desporto e Turismo/Secdet - Ariadne Lima, o Secretário de Governo - José Maria Melo, a representante da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças - Heriana Santos, e os presidentes das Tribos Munduruku e Muirapinima, Alex Guedes e Sandra Andrade, respectivamente.

Uma sugestão de data foi apresentada na reunião: último fim de semana do mês de novembro, mas isso depende do cenário em que o município vai se encontrar com relação à Covid-19.

Na oportunidade, o prefeito destacou que o município está intensificando as ações de combate ao novo Coronavírus, investindo recursos próprios na contratação de profissionais da Saúde, aquisição de medicamentos e de equipamentos, para atuar no combate à Covid-19. Caso seja possível a realização do evento, o investimento no Festribal será bem menor do que anos anteriores, em virtude dos gastos para conter o avanço da doença no município.

Uma nova reunião ficou agendada para a próxima segunda-feira (22), para a apresentação de propostas com relação à preparação e à apresentação das Tribos de acordo com a realidade econômica e financeira do município, que não tem medido esforços para combater a Covid-19.

Para o mês de julho, a Secdet está elaborando propostas de atividades para rememorar o Festival das Tribos de Juruti.

Da reunião desta quinta-feira (18), também participaram, Allana Fernandes - Turismóloga da Secdet, e Udirley Andrade - Coordenador de Comunicação da PMJ.

Fotos do perfil das tribos Munduruku e Muirapinima

