Novo Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente toma posse

ÓBIDOS | Aconteceu nesta quinta-feira, dia 18, no auditório da Casa de Cultura a posse do novo Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente – CMDCA do município de Óbidos para o mandato de 4 anos de 2020 a 2024.

Após a posse, os novos conselheiros realizaram a eleição para escolha da diretoria que ficou assim constituída: Presidente - Valter Luís Fernandes Veras, Vice-Presidente - Aldanete dos Santos Farias Viana; 1° Secretário - Cleide Cunha Sales; 2° Secretária - Andrea do Socorro Pereira da Silva e Tesoureiro- Roberto Araújo Silveira Filho.

O CMDCA é composto por membros de várias instituições, tanto governamental como não governamental. Cada um dos conselheiros recebeu um decreto assinado pelo prefeito municipal, lhe dando plenos direitos para exercer o mandato.

O principal objetivo do CMDCA é deliberar e controlar as políticas públicas municipais voltadas para crianças e adolescentes, garantindo um futuro digno a esses pequeninos, fazendo valer os seus direitos assegurados por lei.

Em virtude da pandemia do novo coronavírus (covid-19), a cerimônia foi reservada apenas para os membros do conselho, seguindo todas as recomendações dos órgãos de saúde.

FONTE: ASCOM/Óbidos

