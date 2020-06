Óbidos: Medidas mais restritivas de isolamento social iniciaram neste sábado (20)

ÓBIDOS | Conforme boletim divulgado neste sábado, dia 20, aponta para um crescimento exponencial do Covid-19 no município de Óbidos, que já soma 131 casos.

O Novo Decreto nº 252 da Prefeitura de Óbidos que foi divulgado na quinta-feira, dia 18, estabelece Novas Medidas mais duras e restritivas a circulação de pessoas no Município de Óbidos e prorroga as já existentes, com objetivo de combater o a evolução do Coronavírus, o qual entrou em vigor neste sábado, dia 20.

Portanto, há a necessidade do isolamento social para evitar a propagação do Coronavírus em Óbidos, pois segundo o boletim divulgado neste sábado, dia 20, aponta para um crescimento exponencial do vírus no município de Óbidos, que já soma 131 casos.

Alguns bairros como o da Cidade Nova, o aumento de casos positivos foi muito alto, de 14 anotados no dia 13/06, subiu para 42 casos no dia 20/06, em uma semana subiu mais de 200%. O Bairro do Centro tem atualmente (20/06), 27 casos positivos. Já estão recuperadas 55 pessoas.

