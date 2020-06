Duas músicas de Óbidos foram classificadas para FFEMUT 'Em Casa'

SANTARÉM - A organizadora do Festival de Músicas do Tapajós “Em Casa” (Femut #EmCasa) , MBóia Produções divulgou o resultado da triagem das músicas inscritas. O Festival é realizado com apoio Institucional da Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc).

“Foram classificados 24 vídeos que passaram nos critérios determinados pelo regulamento do Femut. Além de melodia, letra, interpretação e arranjo, também foram considerados, outros itens importantes, como originalidade e qualidade sonora captada. O governo municipal está apoiando institucionalmente e ficamos felizes pela adesão de participantes locais, regionais e de outros estados brasileiros”, explicou o secretário interino da Semc Diego Pinho.

Conforme o regulamento cada compositor inscreveu uma música autoral inédita (versões não serão permitidas), de qualquer gênero musical, em língua portuguesa, gravada em vídeo, por meio de celular/tablet. Não foram aceitos vídeos gravados em estúdios, com aparatos tecnológicos audiovisuais.

Os 24 vídeos mais pontuados serão apresentados em um canal específico do YouTube e/ou Facebook, a ser divulgado pela organizadora do evento. Além da pontuação dos jurados, haverá a contabilização de likes/curtidas em cada vídeo, feitos por visitantes, nas redes sociais. O vídeo que obtiver mais likes/curtidas receberá um prêmio simbólico extra.

O evento tem ainda apoio cultural da Unimed Oeste do Pará; Muiraquitã Produções e Serviços.

PREMIAÇÃO

Considerando música, letra, intérprete e arranjo, a premiação simbólica será a seguinte: 1º Lugar R$ 1.500,00; 2º lugar R$ 1.000,00; 3º lugar R$ 750,00, segundo os jurado e Prêmio Extra por likes/curtidas: R$ 500,00.

A comissão da triagem acrescentou um vídeo denominado de hors concour (fora da competição), que receberá um prêmio simbólico de R$ 100,00 (cem reais), a ser divulgado somente no dia do resultado final do Femut #Em Casa.

Abaixo a relação das músicas classificadas em ordem alfabética.

Duas músicas de compositores de Óbidos foram classificadas: 02 –ALMAZÔNICA e 17-PARNASIANA.

NOME DA MÚSICA ORIGEM 01- A GENTE É QUE CABE NO AMOR ALENQUER/PA 02 -ALMAZÔNICA ÓBIDOS/PA 03 -AMOR ANCESTRAL BELÉM/PA 04 -BACURIZEIRO FLOROU CASTANHAL/PA 05 -BALLET DOS ESTANDARTES BELÉM/PA 06 -BANZEIRO ANANINDEUA/PA 07 -CANTADOR DO RIO-MAR SANTARÉM/PA 08 -CROA COR DE FLOR BELÉM-PA 09-DELÍRIOS E VÍCIOS BELÉM/PA 10-É TÃO FIRME TE AMAR SANTARÉM/PA 11-EU SOU DO RIO SANTARÉM/PA 12-FICA BEM SANTARÉM/PA 13-JARDIM DAS ESTAÇÕES MANAUS/AM 14-ME LEVA PRA SANTARÉM SANTARÉM/PA 15-NÓS SOMOS O BEM MAIOR SANTARÉM/PA 16-PARA TODO O SENTIMENTO BELÉM/PA 17-PARNASIANA ÓBIDOS/PA 18-PELOS CANTOS RECIFE/PE 19-PRESERVAÇÃO À VIDA SANTARÉM/PA 20-RETIRANTE NORDESTINO MACAPÁ/AP 21-RIMA RASURADA BELÉM/PA 22-SORTE NO AZAR SANTARÉM/PA 23-TERÇADO SANTARÉM/PA 24-UM PASSARINHO AZUL MARITUBA/PA 25-VELA AO MAR SANTARÉM/PA



BAIXE AQUI AS MÚSICAS SELECIONADAS

Fonte: Comunicação/Santarém

