Diocese de Óbidos mantém suspensão de eventos religiosos presenciais em igrejas

A diocese de Óbidos emitiu neste sábado, dia 20, através do bispo Dom Bernardo Bahlmann, um comunicado que anunciou a manutenção da suspensão de eventos religiosos presenciais em igrejas da Diocese.

Segundo o comunicado: “...diante do aumento do índice de contaminados em nosso município e de que os hospitais e centros de saúde estejam no limite de sua capacidade. Não temos condições de atendimento, por este motivo não devemos nos arriscar neste momento. Então, nós como Igreja, queremos dar nossa contribuição diante da realidade, mantendo nossas igrejas fechadas durante este período crítico”, diz o comunicado.

Dom Bernardo também reconhece o valoroso trabalho dos profissionais de saúde, policiais, voluntarias e demais profissionais que estão na linha de frente no combate à doença, para os quais pediu orações neste momento delicado.

Veja na integra o Comunicado:

