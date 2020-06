Medidas restritivas deixam ruas do centro comercial de Óbidos vazias

ÓBIDOS | O novo Decreto nº 252 da Prefeitura de Óbidos que foi divulgado na quinta-feira, dia 18, estabeleceu Novas Medidas mais duras e restritivas a circulação de pessoas no Município de Óbidos e prorroga as já existentes, com objetivo de combater o a evolução do Coronavírus, o qual entrou em vigor neste sábado, dia 20.

Nesta segunda-feira (22) a tarde fizemos algumas imagens no centro comercial de Óbidos e ruas adjacentes e já se percebe os efeitos das medidas, pois as ruas estavam completamente vazias, mostrando que as medidas estão tendo efeito.

Conforme boletim divulgado nesta segunda-feira, dia 22, aponta para um crescimento exponencial do Covid-19 no município de Óbidos, pois no boletim do dia 19/05 eram 109 casos confirmados, hoje (22/06) o boletim aponta 154 casos confirmados, em três dias foram confirmados 45 casos.

Nesse sentido, o isolamento social serve para reduzir a intensidade de infecções do Coronavírus, visto que a aproximação com alguém infectado é suficiente para o contágio da doença. Por isso, além das medidas medidas individuais de higienização, como passar álcool gel nas mãos e lavar sembre as mãos, é de extrema importância esse isolamento para o controle epidemiológico da pandemia.

