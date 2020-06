Coordenação da Campanha “Obidense contra o Covid-19”, presta contas

Campanha já arrecadou até o momento R$ 121.840,06 e continua até dia 09/07/2020. Participe!

A Coordenação da campanha “Obidenses Contra o Covid-19” prestou contas nesta terça-feira, dia 23, e informou que já foi arrecadado até o momento o valor de R$ 121.840,06, foram adquiridos equipamentos para leitos que abrigarão pacientes de Covid-19, internados na Santa Casa de Misericórdia (Hospital Dom Floriano), no valor de R$ 44.014,35 e está com saldo em conta correte no valor de R$ 65.430,71.

A campanha irá a julho, dia 09/07/2020. Ainda há tempo de contribuir, veja como, no final desta matéria.

Confira a prestação de contas completas, a seguir.

Prestação de Contas Campanha Obidense x Covid-19 (22/06/2020)

VALORES ARRECADADOS ATÉ 21/06/2020

R$ 109.445,06(depósitos, tranferências, depósitos das arrecadações via recibo)

R$ 12.395,00 ( Saldo em conta da Vaquinha Virtual até 22/06/2020 às 07:57)

TOTAL DO VALOR ARRECADADO: R$ 121.840,06

VALORES PAGOS: R$ 44.014,35

SALDO EM CONTA: R$ 65.430,71

Em 22/06 às 21hs

DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DO RECURSO

R$ 20.000 - 4 Bpaps

R$ 15.000 - 1 Stellar

R$ 7.500 - 50% do pagamento da profissional intensivista.

Taxa do TED R$ 21,95

20 - kit de umidificadores R$1.160,00

03 - Inaladores R$ 332,40

----------------------------------------

Tempo de duração da campanha: Até 09/07/2020

O QUE FOI ARTICULADO E ADQUIRIDO VIA DOAÇÃO

15 cápsulas Vanessa

Doação da Samel /Am, através do Dr Manoel Amorim.

Doação pela Samel/AM de 07 máscaras respiratórias para serem usadas nos pacientes.

- Aquisição de Bipaps

02 - Doado pela Samel/AM através de seu diretor presidente Luiz Alberto.

- Passagem e transporte (fisioterapeuta e material ) Manaus->Óbidos: doado pelo Junior Paiva , no Ferry Boat Obidense.

Hospedagem da Dra. BEATRIZ , doada pelo Sr. Jr. Marinho e Sua Esposa Elciney.

AÇÕES EM ANDAMENTO

- Aquisição de mais Bipaps

- Articulação para mais cápsulas para os novos leitos que vão abrir

- Renovação por mais um Mês com a fisioterapeuta intensivista que veio fazer o treinamento da equipe .

- Contratação de mais um profissional fisioterapeuta para integrar a equipe .

ALCANÇAMOS A META , Porém a campanha continua até 09/07/2020 .

Toda ajuda será bem vinda e direcionado ao hospital Dom Floriano para ajudar ao tratamento de paciente do Covd 19.

Depósito Banco do Brasil

Óbidense x Covid Lis

Agência: 0256- 9

Conta poupança: 27.340-6 Variação: 51

Através da vaquinha virtual: http://vaka.me/1113151

Doações diretas através de recibos com os coordenadores e multiplicadores da campanha .

Para mais informações, a COORDENAÇÃO GERAL

Lis Aquino (93) 99175-2494; Prof Cárlea Baraúna(93) 99109 – 2508; Jorjão (93) 99122 – 1815; Prof Alegria Hamoy (93) 99178 – 1909; Jalico Aquino (93)99158 – 8447; Klauton (93) 99175 – 4919; Ida Lúcia (93) 99163 – 1913; Williams Canto (93) 99210- 8150.

