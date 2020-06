Coordenação da Festividade de Sant´Ana divulga comunicado sobre programação

ÓBIDOS | A Coordenação Geral da Festividade de Senhora Sant’Ana 2020 divulgou neste sábado, dia 27, um comunicado à população obidense sobre os encaminhamentos tomados referente a Festividade deste ano.

A seguir destacaremos alguns pontos do comunicado, que descreve parte da programação da Festividade de 2020, com muitas restrições por conta das medidas de distanciamento social exigidas, por conta da Pandemia.

O Comunicado informa que a Festividade acontecerá de modo diferente dos anos anteriores, devido o distanciamento social e como a população poderá assistir, participar e interagir com a programação: “...informamos que devido o atual cenário, as missas serão transmitidas via redes sociais (Facebook, Youtube, etc), sites e rádio, sem a presença de fieis, somente com o presidente da celebração, sua equipe e os responsáveis pela celebração do dia, em virtude das medidas de distanciamento social”.

Quanto a Programação Cultural e Religiosa foi destacado que acontecerão Lives pelas redes sociais, como parte da programação da Festividade.

Veja algumas Lives programadas:

- Show Católico Nacional – Álvaro e Daniel;

- Rosinaldo Cardoso e Trio Recordações;

- Joelson Araújo e Amigos;

- Show católico com artistas Obidenses;

- Seresta com Quarteto Flash Back;

- Banda Apóstolos de Sant’Ana e;

- O tradicional show Pirotécnico.

Quanto ao funcionamento do Clipper de Sant’Ana foi informado o seguinte: O Clipper funcionará de quinta-feira a domingo no período da festividade, com cardápio variado e especial no sistema de entrega Drive Thru e Delivery.

No dia 26 de julho às 12h, acontecerá o BINGÃO VIRTUAL que será transmitido via redes sociais, sites e rádio, tendo como premiação 10 (Dez) novilhas e mais premiação surpresa.

Com relação ao tradicional leilão de gado, não será realizado durante a Festividade, uma vez que as medidas ora impostas não nos permitem. Porém, já se está organizando um grande leilão para o final de novembro/2020.

Veja o Comunicado na Íntegra:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.