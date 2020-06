População de Óbidos recebe atendimento da Policlínica Itinerante

A cidade de Óbidos, no oeste paraense, recebe os serviços da Policlínica Itinerante do Estado do Pará neste domingo, 28, que está funcionando no Barco Hospital Papa Francisco, e durante todo o dia serão ofertadas consultas médicas, além de remédios para tratamento de sintomas leves e moderados da Covid-19.

Os atendimentos estão sendo realizados na Colônia de Pescadores de Óbidos, Z-19, onde o Barco Hospital Papa Francisco ficou ancorado, no horário de 8h às 18h, cujo objetivo é prestar atendimento ambulatorial às pessoas que apresentem os primeiros sintomas do Coronavírus, para que estes sejam tratados preventivamente e não haja a necessidade de internar e sobrecarregar o sistema de saúde do município.

Desde cedo as pessoas já se concentravam na Z-19, onde está ancorado o Barco Hospital e funcionando a Policlínica e foi montado toda uma estrutura para o acolhimento e atendimento dos pacientes, com paio logístico da Secretaria de Saúde de Óbidos e a Z-19, que cedeu o espaço.

O Hospital Barco Papa Francisco, onde está funcionando a Policlínica Itinerante em parceria com o Governo do Estado do Pará, já fez atendimento nos portos das cidades de Almeirim (23/6); Prainha (24/06); Monte Alegre (25/06), Alenquer (26/06), Curuá (27/6), hoje (28/06) em Óbidos.

www.obidos.net.br - Fotos Odirlei Santos

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.