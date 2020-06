Em Óbidos, UBS Jofre Cohen fará atendimento de casos suspeitos de Covid-19

A Secretaria de Saúde de Óbidos divulgou nesta segunda-feira, dia 29, Comunicado informando que Unidade de Saúde Jofre de Matos Cohen, no bairro de Santa Terezinha, passará a ser o Centro de Atendimento aos casos suspeitos de COVID-19, sendo que o horário de atendimento será de 08h as 20h.

Veja o Comunicado na íntegra:

COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Óbidos por meio da Secretaria de Saúde comunica que a partir do dia 30 de junho, a Unidade de Saúde JOFRE DE MATOS COHEN, no bairro de Santa Terezinha, passará a ser o Centro de Atendimento aos Sintomáticos Respiratórios.

O funcionamento do referido Centro será das 8h às 20h, somente para as pessoas com sintomas respiratórios leves e moderados (Coriza, dores de cabeça fortes e constantes, tosse seca, dores nas costas, febre branda, diarréia, cansaço físico), suspeitos de COVID-19.

Os usuários habitualmente atendidos na Unidade Básica de Saúde Jofre de Matos Cohen, para assistência relativa a Atenção Primária em Saúde (vacina, curativo, pré-natal, consultas médicas, odontológicas e de enfermagem) deverão se dirigir à UBS "Francisco Rodrigues de Barros", localizada na Rua Washington Luís, s/n, no mesmo bairro.

Ressaltamos que essa é uma medida de caráter provisório, em virtude da necessidade crescente de atendimentos específicos para pacientes com sintomas gripais. Ajude-nos a conter a propagação do vírus permanecendo em casa, com deslocamentos essenciais para realização de serviços indispensáveis ou para algum tipo de atendimento médico-hospitalar.

Fonte: Comunicação/Óbidos

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.