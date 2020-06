Em Óbidos, Colônia dos Pescadores realiza celebração para São Pedro

ÓBIDOS | Todo ano, dia 29 de junho, Romarias fluviais homenageando São Pedro acontecem em várias cidades pelo Brasil com muitas embarcações, dia que se comemora o padroeiro dos pescadores. Este ano, diferente dos anos anteriores, muitas Associações e Colônias de Pescadores não puderam realizar a Romaria de seu santo padroeiro, em virtude da pandemia, como forma de prevenção à Covid-19.

Em Óbidos, nesta segunda-feira, dia 29, membros da Colônia dos Pescadores de Óbidos – Z-19 se reuniram em sua sede, às margens do Laguinho, e realizaram apenas uma celebração, com poucos associados, para a data não passar em branco, e cumprindo as regras de isolamento social.

Homenagem a São Pedro

Para homenagear São Pedro estamos postando algumas fotografias registradas nas Romarias Fluviais de Óbidos e Santarém de anos anteriores, como forma de relembrar esse momento de extrema religiosidade dos pescadores do Brasil.

Fotos de Vander N Andrade, registradas durante a Romaria fluvial de São Pedro em Óbidos, em 2019, promovida pela Colônia dos Pescadores de Óbidos, Z-19.



Fotos de João Canto, registradas durante a Romaria fluvial de São Pedro na cidade de Santarém, em 2018, promovida pela Colônia dos Pescadores, Z-20.



