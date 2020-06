Em Óbidos, medidas restritivas de isolamento social são prorrogadas até 15 de julho

Através do Decreto nº 267, de 30 de junho de 2020, editado pela Prefeitura de Óbidos, prorroga as medidas mais restritivas a circulação de pessoas no Município de Óbidos e endurece o isolamento social, com objetivo de combater a evolução do Coronavírus em Óbidos, o qual entrou em vigor nesta terça-feira, dia 30 e irá até 15 de julho.

O novo decreto considera vários aspectos para prorrogação das medidas de isolamento social, como: O aumento dos casos confirmados (318), suspeitos em analise (370) e óbitos (06), decorrentes da contaminação do Coronavírus. Considera também, a necessidade de reduzir a velocidade da propagação do Novo Coronavírus (Covid-19), em Óbidos, visando resguardar o interesse da coletividade, na prevenção do contagio Covid-19

Em seu Art 20, diz o seguinte: “Ficam prorrogadas ate 15 de julho de 2020 no âmbito do Município de Óbidos, as Medidas de Prevenção ao Contagio e de Enfrentamento da Propagação decorrentes do Novo Coronavírus (COVID-19), contidas nos Decretos 29 de 19 de março de 2020 ....” e outro.

A seguir o Decreto completo:

