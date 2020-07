ÓBIDOS - COVID-19: Sobe para 353 casos confirmados, com mais dois óbitos (30/06).

O Boletim Informativo do Covid-19 divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos nesta terça-feira, dia 30, às 19h, destaca que já existem 353 pessoas com Covid-19 em Óbidos, sendo que dessas, 189 pessoas já estão recuperadas. Hoje aconteceram mais dois óbitos, totalizando 08.

O boletim também destaca que existem 375 pessoas com suspeita de Coronavírus, os quais estão aguardando os resultados dos exames, pra confirmar ou não, se são casos de Covid-19.

ÓBIDOS - COVID-19: Dos 318 casos confirmados, 166 pessoas já estão recuperadas (29/06).

O Boletim Informativo do Covid-19 divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos nesta segunda-feira, dia 29, às 19h, destaca que já existem 318 pessoas com Covid-19 em Óbidos, sendo que dessas, 166 pessoas já estão recuperadas, ou seja, mais de 52% de recuperados.

O boletim também destaca que existem 370 pessoas com suspeita de Coronavírus, os quais estão aguardando os resultados dos exames, pra confirmar ou não, se são casos de Covid-19.

Na Zona Rural foram anotados, até o momento, 20 casos positivos de Covid-19, sendo que desses, 12 pessoas já estão recuperadas, os demais se recuperam em casa.

ÓBIDOS - COVID-19: Casos confirmados 274, com casos na comunidade do Parú (26/06).

O Boletim Informativo do Covid-19 divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos nesta sexta-feira, dia 26, às 20h, destaca um aumento substancial dos casos confirmados de Coronavírus para 274, também mostra os casos suspeitos 189 casos. Os Bairros com mais casos são: Cidade Nova aparece com 71 casos e Centro, com 41 casos.

Na Zona Rural, foram anotados mais 03 casos positivos de Covid-19, sendo um em cada comunidade: CAMPINA; N. S. das GRAÇAS (PARÚ) e IGARAPÉ DO PARÚ.

ÓBIDOS - COVID-19: Bairro da Cidade Nova tem 62 casos dos 233 confirmados (25/06).

O Boletim Informativo do Covid-19 divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos nesta quinta-feira, dia 25, às 20h, destaca um aumento substancial dos casos confirmados de Coronavírus para 233, também mostra os casos suspeitos que baixaram para 188. O Bairro da Cidade Nova aparece com 62 casos, que subiram exponencialmente em uma semana.

ÓBIDOS - COVID-19: Aumentou para 202 os casos positivos, com cinco óbitos (24/06).

O Boletim Informativo do Covid-19 divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos nesta quarta-feira, dia 24, às 19h, destaca um aumento substancial dos casos confirmados de Coronavírus que aumentaram para 202, com mais um óbito, aumentando para 05 óbidos. O Boletim também mostra os casos suspeitos que aumentaram para 218.

A boa notícia é que 67 pessoas já estão recuperadas.

ÓBIDOS - COVID-19: Confirmados 133 casos positivos com quatro óbitos (21/06)

O Boletim Informativo do Covid-19 divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos neste domingo, dia 21, às 19h, destaca 133 casos confirmados de Coronavírus, com mais dois óbitos, somando 4 até o momento.

Os Casos Suspeitos (em análise) que se refere à pessoa com febre e pelo menos um sinal ou sintoma de agravo respiratório, que nos últimos 14 dias tenham viajado ou teve contato com alguém que chegou de viagem de lugares que possuem casos positivos de COVID-19, baixaram para 158.

ÓBIDOS - COVID-19: Casos positivos chegam a 109 e casos suspeitos 163 (19/06)

O Boletim Informativo do Covid-19 divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos nesta sexta-feira, dia 19, às 19h, destaca que os casos confirmados de Coronavírus estão subindo muito, só hoje, 15 casos foram confirmados, totalizando 109.

Os Casos Suspeitos (em análise) que se refere à pessoa com febre e pelo menos um sinal ou sintoma de agravo respiratório, que nos últimos quatorze dias tenha viajado ou teve contato com alguém que chegou de viagem de lugares que possuem casos positivos de COVID-19, subiram para 163.

A notícia boa é que as pessoas que se recuperaram do Covid-19 em Óbidos, também subiram e chegaram a 46 pessoas recuperadas.

Muitas pessoas com Covid-19 estão se recuperando em Casa (55), entretanto 06 pessoas estão internadas, e também 10 casos suspeitos estão ocupando leitos de hospital.

O Bairro da Cidade Nova disparou com casos confirmados de Covid-19, ao todo 35 casos e em segundo lugar está o Bairro do Centro, com 25 casos.

