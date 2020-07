Detran Pará disponibiliza versão eletrônica do CRLV

O Detran adotou, a partir do dia 1º de julho de 2020, a versão eletrônica do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) no Pará. O novo documento terá as mesmas informações e o mesmo valor jurídico da versão impressa e irá proporcionar mais praticidade e comodidade aos usuários.⠀⠀⠀⠀

A versão eletrônica está disponível juntamente com a CNH Digital no aplicativo “Carteira Digital de Trânsito” - que reúne os dois documentos de porte obrigatório no trânsito, e está disponível para download nas principais plataformas de smartphone com sistema operacional Android e iOS.

Estarão disponíveis os licenciamentos de 2019 e 2020. Para solicitar o documento digital não é necessário comparecer ao Detran ou realizar pagamento de taxa. Para emitir o CRLV-e, o proprietário precisa estar em dia com o licenciamento anual do veículo e não ter nenhuma outra pendência cadastral.

FONTE: Detran-Pa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.