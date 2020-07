Festividade de Sant´Ana 2020: Confira a programação Litúrgica e Cultural

A Coordenação Geral da Festividade de Senhora Sant’Ana 2020 divulgou esta semana a Programação Litúrgica, a qual iniciará no dia 11/07, com a Missa de Envio e a trasladação, continuará no dia 12/07, com uma programação especial, por conta da pandemia.

Lembrando que, devido o distanciamento social, as missas serão transmitidas via redes sociais (Facebook, Youtube, etc), sites e rádio, sem a presença de fieis, somente com o presidente da celebração, sua equipe e os responsáveis pela celebração do dia, em virtude das medidas de distanciamento social.

Referente a Programação Cultural, a Coordenação já havia divulgado semana passada, da qual destacamos:

Lives programadas:

- Show Católico Nacional – Álvaro e Daniel;

- Rosinaldo Cardoso e Trio Recordações;

- Joelson Araújo e Amigos;

- Show católico com artistas Obidenses;

- Seresta com Quarteto Flash Back;

- Banda Apóstolos de Sant’Ana e;

- O tradicional show Pirotécnico.

- O Clipper funcionará de quinta-feira a domingo no período da festividade, com cardápio variado e especial no sistema de entrega Drive Thru e Delivery.

- No dia 26 de julho às 12h, acontecerá o BINGÃO VIRTUAL que será transmitido via redes sociais, sites e rádio, tendo como premiação 10 (Dez) novilhas e mais premiação surpresa.

- Com relação ao tradicional leilão de gado, não será realizado durante a Festividade, uma vez que as medidas ora impostas não nos permitem. Porém, já se está organizando um grande leilão para o final de novembro/2020.

